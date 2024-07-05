Batman'da Fırat Kaplumbağası Oltaya Takıldı - Son Dakika
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Batman'da Fırat Kaplumbağası Oltaya Takıldı

Batman\'da Fırat Kaplumbağası Oltaya Takıldı

Batman'da balık tutan Ömer Öztürk'ün oltasına, nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası takıldı. Öztürk, kaplumbağayı suya geri salarken, geçen yıl da Hasankeyf'te benzer bir durumla karşılaştığını belirtti. Nesli tükenmekte olan kaplumbağayı korumak için bulduğu yeri açıklamayan Öztürk, kötü niyetli kişilerin zarar vermemesi için önlem aldığını ifade etti.

05.07.2024 13:05
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BATMAN'da arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Ömer Öztürk'ün oltasına, nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı suya geri salan Öztürk, "Geçen yıl da Hasankeyf'te balık avlamak istediğim sırada 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çekmiştim. Bu onun 2-3 katı var" dedi.

Beşiri ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden, balıkçılığın yanı sıra amatör kuş fotoğrafçılığı da yapan Ömer Öztürk'ün oltasına yaklaşık 20 kilo ağırlığında, nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı suya geri salan ve kötü niyetli kişilerin zarar vermemesi için bulduğu yeri açıklamayan Öztürk, "Yaklaşık 20 kilo civarında bir ağırlığı var. Oltayla çektim, kaplumbağa olduğunu görünce şaşırdım. Geçen yıl da Hasankeyf'te balık avlamak istediğim sırada 8 kilo civarındaki kaplumbağayı çekmiştim. Bu onun 2-3 katı var. Nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa ve avlanma yasağı olduğu için yeniden suya bırakıyorum. Kötü niyetli kişiler zarar vermemesi için de yakaladığım yeri de tam olarak açıklamadım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Fırat Kaplumbağası Oltaya Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Fırat Kaplumbağası Oltaya Takıldı - Son Dakika
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