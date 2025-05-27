Batman'da Fiziksel Etkinlik Yarışması Başladı

Batman'da ilkokullar arası fiziksel etkinlik oyunları yarışması başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya kent merkezi ve kırsaldaki 49 okuldan 1500'den fazla öğrenci katıldı.

Yarışmada öğrenciler, bayrak koşuşu, halat çekme, çember gibi geleneksel ve güncel birçok oyunda kendi sınıf kategorilerinde boy gösterecek.

İlk gün öğrenciler, oyunlara bayrak koşusuyla başladı.

Bayrak koşundan ter döken Mehmet Akif İnan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Arya Tunç, yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılmak için öğretmenleri ve arkadaşlarıyla geldiğini dile getiren Binatlı İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Çağine de heyecanlı olduğunu dile getirdi.