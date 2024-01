BATMAN\'da \'Glütensiz Unlu Mamuller Fırını ve Kafe\' projesi lansmanı yapıldı

BATMAN'da yapılacak 'Glütensiz Unlu Mamuller Fırını ve Kafe' projesinin lansmanında konuşan Vali Ekrem Canalp, 'Türkiye'de de dünyada da yayılımı yüzde 1'ler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan mustarip olduğu biliniyor. Türkiye'de 154 bin hasta Batman'da da 1705 kayıtlı hastamız var. Ancak bu kayıtlı hastalar acı gerçektir ki sadece buz dağının görünen kısmıdır' dedi.

Vali Ekrem Canalp, Çamlıtepe Mahallesi Jiyan Park'ta yapılacak olan 'Glütensiz Unlu Mamuller Fırını ve Kafe' projesinin lansman programına katıldı. Törene katılan çölyak hastalarına 178 kilo glütensiz gıda malzemesi dağıtıldı. Törene AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat ve kurum amirleri de katıldı.

'PEK ÇOK İNSAN TEST YAPTIRAMADIĞI İÇİN, FARKINA VARMADAN HASTALIKLA YAŞIYOR'

Törende konuşan Vali Ekrem Canalp, kentte 1705 çölyak hastasının olduğunu belirterek, 'Çölyak hastalığı Türkiye'nin de dünyanın da aslında önemli hastalıklarından bir tanesidir. Glüteni vücutları tolere edemeyen, sindiremeyen insanların hastalığıdır çölyak. Türkiye'de de dünyada da yayılımı yüzde 1'ler nispetinde olan, her 100 kişiden yaklaşık olarak birisinin bu rahatsızlıktan mustarip olduğu biliniyor. Türkiye'de 154 bin hasta, Batman'da da 1705 kayıtlı hastamız var. Ancak bu kayıtlı hastalar acı gerçektir ki, sadece buz dağının görünen kısmıdır. Memleketimizde pek çok insan aslında çölyak hastası olmasına rağmen kendisi test yaptırmadığı için, rahatsızlığının farkına varmadığı için yıllar yıllar boyunca bu rahatsızlıkla beraber yaşayıp gidiyor. Bugün burada açacağımız bu tesis aynı zamanda bu şekildeki rahatsızlıklara karşı da toplumsal bilincin ortaya çıkmasına fayda sağlayacak olan bir tesistir. Bu tesisi benim için anlamlı kılan hususlardan bir tanesi de buna en fazla kadınlarımızın, Batmanlı annelerin ön ayak olmasıdır. Bu tesis bittiği zaman iki şey olacak. Birincisi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 10 adet glütensiz ekmek ve 17 glütensiz değişik ürünü kendilerine paket halinde ücretsiz olarak her ay düzenli şekilde vereceğiz. Gene aynı şekilde glüten sıkıntısı olan, ihtiyacı kendisi giderebilen, maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızda gelip buradan bu glütensiz 17 çeşit ürünü, ekmeği buradan temin etme imkanına kavuşacaklar' dedi.(DHA)