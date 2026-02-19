Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan kamyonette gümrük kaçağı 28 bin 360 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütüle çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında ekiplerce durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.
Kamyonetin kasasında hurda malzemenin altına gizlenmiş gümrük kaçağı 28 bin 360 paket sigara tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
