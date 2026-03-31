Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Batman'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

31.03.2026 21:28
Batman'da yapılan operasyonda 17 bin 600 paket kaçak sigara ve 135 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, Bismil yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 17 bin 600 paket sigara ve 135 elektronik sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu Ehliyetsiz motosikletli polisten kaçtı, ceza yağmuruna tutuldu
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

20:27
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
20:21
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11’i belli oldu
A Milli Takımımızın tarihi Kosova maçı 11'i belli oldu
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
Advertisement
