Batman\'da Habizbinililer Derneği Açıldı

Batman'da Habizbinililer Derneğinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'ın farklı kültürleri ve toplumsal kesimleri bir arada barındıran yapısıyla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirtti.

Bu çeşitliliğin kente dinamizm kazandırdığını, sivil toplum kuruluşlarının ise bu dinamizmin canlı tutulmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Batman, tarihsel süreçte köyden ilçeye, ilçeden ile uzanan bir gelişim yaşıyor. Huzur ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte şehir, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da ileriye taşınacaktır."

Nasıroğlu, derneğin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Zekeriya Sevim de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle derneğin açılışı yapıldı.