Batman'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama

Batman'da ham petrol hırsızlığı yapan 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

12.12.2024 12:18
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Batman'da ham petrol hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ilde çıkarılarak muhafaza edilen ham petrolü, toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başkalarına temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı, 95 bin 184 litre ham petrol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama - Son Dakika

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