Batman'da Hamas liderine suikast protestosu - Son Dakika
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Batman'da Hamas liderine suikast protestosu

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti. Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. İsrail aleyhine slogan atan kalabalık, bir kahve zinciri ve bir lokanta zincirine ait iş yerlerine taş attı. Polis ekipleri müdahalede bulundu ve grup Atatürk Parkı'nda basın açıklamasının ardından dağıldı.

31.07.2024 23:51
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Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını yürüyüşle protesto etti.

Yürüyüşe katılanlar, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Bu sırada gruptan bazı kişiler önünden geçtikleri bir kahve zincirine ait iş yerine taş attı, sandalyeleri devirdi.

Daha sonra bir lokanta zincirine ait iş yerine kapalı olduğu sırada taş atıldı.

Gruba polis ekiplerince tazyikli su ile müdahale edildi.

Atatürk Parkı'na kadar yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hamas liderine suikast protestosu - Son Dakika

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