Batman'da Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

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Batman'da bir iş yerinden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çarşı Mahallesi'nde 5 Şubat'ta Metin Yalçın'a ait hırdavat dükkanına giren 2 şüpheli, topladıkları çeşitli malzemeleri koydukları torbaları el arabası ile taşıyarak olay yerinden uzaklaştı.

Dükkan sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık anı ve şüphelilerin olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.