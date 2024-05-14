Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Batman\'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda öğrencilere trafik kuralları öğretilirken, ayrıca motorize trafik polislerine ait motosiklet ve otomobile binerek hatıra fotoğrafı çektiler. Okul Müdürü Mehmet Onutçu, çocukların trafik bilinci kazanması ve trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla düzenlenen etkinliği önemli bir adım olarak değerlendirdi.

14.05.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların trafik bilinci kazanması, trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla okul bahçesinde kurulan trafik parkurunda öğrencilere trafik kuralları öğretildi.

Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde motorize trafik polislerine ait motosiklet ve otomobile binerek hatıra fotoğrafı çekti.

Okul Müdürü Mehmet Onutçu, öğrencilerin trafik bilinci kazanması, trafik kurallarını öğrenmesi amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okula gelip öğrencilere eğitim veren trafik polislerine de teşekkür eden Onutçu, "Çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Polis amcalarından trafik kurallarını öğrendi. Bu yaşta çocukların trafik bilinci kazanması önemli." dedi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Hürriyet, Batman, trafik, Trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:39:46. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Hürriyet Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement