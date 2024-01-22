Batman\'da İcathane Atölyesi\'nde Eğitim Alan Öğrencilere Sertifika Verildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 122 öğrenciye sertifika verildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılan atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, 4 aylık süreçte yazılım, tasarım, robotik ve dijital fotoğrafçılık eğitimleri alarak ilk dönemi tamamladı.

Başarılı olan 122 öğrenciye düzenlenen programla sertifikaları verildi.

TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, geçen yıl 4 alanda başlayan eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

45 ortaokul ve 75 lise öğrencisi olmak üzere 122 öğrencinin eğitimleri başarılı şekilde tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını belirten Onutçu, "TÜGVA olarak amacımız Türkiye Yüzyılı'na layık ve Türkiye'nin geleceğine teknolojik açıdan yön verecek gençler yetiştirmektir. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimlerimiz başlayacak." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Çankaya da 4 aylık dönemde yazılım eğitimi aldıklarını, çeşitli projeler üzerine çalıştıklarını anlattı.

"Projelerle kendimizi geliştirdik. İkinci dönem robotik eğitimi alacağız." diyen Çankaya, kendini yazılım alanında geliştirmek istediğini kaydetti.

Bilal Talha Demir de dönemin başından itibaren web sitesi tasarımı, algoritma, yazılım eğitimleri aldıklarını, bu alanda kendini geliştirmek istediğini dile getirerek, eğitimlerin güzel geçtiğini vurguladı.

Aişe Rana Zengin ise atölye çalışmalarının güzel geçtiğini, sertifika aldığı için mutlu olduğunu aktardı.