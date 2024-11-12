Batman\'da İlk Tekstil ve Ayakkabı Fuarı Yoğun İlgi Gördü

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Batman'da bu yıl ilki düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı ilgi gördü.

Valilik himayesinde İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Batman Tekstil Sanayi İş Adamları Derneğinin işbirliğiyle Adalet Caddesi'nde düzenlenen ve 7 Kasım'da açılışı yapılan fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

116 stantta 45 firmanın yer aldığı fuara son gününde de ilgi yüksekti.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, fuarın her yaştan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çiftçi, vatandaşların kentte ilk kez tekstil, züccaciye ve ayakkabı sektöründe düzenlenen fuara ilgi göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Fuarda önceliğimiz yerel esnaf oldu. Esnafımıza stantlarda öncelik tanıdık. Fuarımız son gününde de dolu dolu geçiyor. Bugüne kadar 300 bin vatandaşımız fuarı ziyaret etti. Yoğun ilgi var. Bu fuarımızı da diğer fuarlarımız gibi geleneksel hale getirmeye çalışacağız." dedi.