Batman'da Kaçak Alkol Denetimleri: 27 İşyerine 364 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Batman'da Kaçak Alkol Denetimleri: 27 İşyerine 364 Bin Lira Ceza

Batman\'da Kaçak Alkol Denetimleri: 27 İşyerine 364 Bin Lira Ceza

Batman'da yapılan denetimlerde, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında 27 işyerine toplam 364 bin 766 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle cezalar uygulandı.

14.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:04
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BATMAN'da 72 personel ile yapılan denetimlerde 27 işyerine toplamda 364 bin 766 lira idari para cezası kesildi.

Batman'da halkın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve ülkede son zamanlarda artış gösteren sahte ve kaçak alkol ile etkin mücadele etmek amacıyla Valilik koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Defterdarlık ekiplerince denetim komisyonları oluşturuldu. 72 personel ile birlikte kent merkezi ve ilçelerinde alkol sunumu yapan toplam 34 işyerinde denetim yapıldı. Emniyet personeli tarafından 4 işyerine 'Sigara içilmez levhası bulundurmamaktan' 77 bin 904 lira idari para cezası, 3 işyerine 'Kapalı alanda sigara içirtmekten' 58 bin 428 lira idari para cezası, 2 işyerine 'Tekel Bayii içerisinde alkol kullandırmaktan' 48 bin 034 lira idari para cezası uygulandı. Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli tarafından ise; 9 işyerine 'Vergi levhası bulundurmamaktan' 21 bin 600 lira idari para cezası, 7 işyerine 'fiş, fatura düzenlememeden' 140 bin lira dari para cezası ve 2 işyerine 'Ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan' 18 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimler kapsamında 27 işyerine toplamda 364 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Kaçak Alkol Denetimleri: 27 İşyerine 364 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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