Batman'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Batman'da bir otomobilde gümrük kaçağı 247 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 247 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.