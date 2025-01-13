BATMAN'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan market ürünleri taşıyan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada market ürünlerinin arasına gizlenmiş kolilerin içinde bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1.940 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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