Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Batman- Hasankeyf kara yolunda durdurulan 2 çekicide yapılan aramada gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.