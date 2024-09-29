Batman\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Batman'da 2 çekicide gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Batman- Hasankeyf kara yolunda durdurulan 2 çekicide yapılan aramada gümrük kaçağı 1300 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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