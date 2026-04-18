Batman\'da Kaçak Silah Operasyonu

Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 adreste yapılan aramalarda 2 uzun namlulu piyade tüfeği, 4 şarjör, 215 piyade tüfeği mühimmatı, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek, 30 tüfek fişeği, 8 tüfek fişek şoku ve havalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş.Y. ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.