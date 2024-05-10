Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Batman\'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1840 paket sigara ve 4 pro kulaklık ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

10.05.2024 15:40
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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta ve 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1840 paket sigara, 4 pro kulaklık ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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