Batman\'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta ve 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1840 paket sigara, 4 pro kulaklık ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.