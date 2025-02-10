Batman\'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 2 Yaralı

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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Emin S. (75) yönetimindeki 47 AJ 080 plakalı kamyonet ile Mehmet Şirin K. (55) idaresindeki 50 DE 096 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Şirin K., buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),