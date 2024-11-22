Batman\'da Kafa Kafaya Çarpışma: İki Sürücü Yaralandı

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BATMAN'da, kafa kafaya çarpışan minibüs ve otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Merkez Güneykent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 06 HE 5346 plakalı piliç yüklü bir minibüs ile 34 KN 7718 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, minibüs otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada araçların sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,