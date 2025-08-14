Batman\'da Kamyonet Römorkunda Yangın

Batman'da bir kamyonet römorkunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi yanında içinde araç lastiği bulunan kamyonet römorkunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü.
