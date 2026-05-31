Batman\'da Kaza: 2\'si Çocuk 6 Yaralı

BATMAN'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 2'si çocuk 6 yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Batman-Kozluk kara yolu üzerinde Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. T.S. yönetimindeki 34 CFK 229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), H.S. (41), A.S. (24), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,