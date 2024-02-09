Batman'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
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Batman'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi

Batman\'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf Müzesi\'ni gezdi

Batman'da Üçyol İlkokulu öğrencileri, Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında Hasankeyf Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezip tarihi eserleri görme fırsatı buldu ve tiyatro gösterisini izledi.

09.02.2024 16:08
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Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri Hasankeyf Müzesi'ni gezdi.

Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımayı sağlamak amacıyla Üçyol İlkokulunda okuyan öğrenciler Hasankeyf Müzesini gezdi.

Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, tarihi eserleri görme imkanı buldu ve tiyatro gösterisini izledi.

Kaynak: AA

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