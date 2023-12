Batman\'da Maça Giderken Başına Mermi İsabet Eden Genç, Sağlığına Kavuşmak İstiyor

BATMAN'da maça gitmek için evinden çıkıp, buluştuğu arkadaşlarının yanında birden yere yığılan Yusuf Emre Özbek'in (16) başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Riskli olduğu için alınmayan mermi çekirdeği ile 1,5 aydır yaşayan Özbek, "Ayağımı düzeltmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi görüyorum. Kolum için zor ama inşallah yavaş yavaş düzelecek, zor yürüyorum. Birilerinin 5-10 saniyelik zevki yüzünden ben de ailem de yıprandık. Şu an tedavi görüyorum ama sağlığıma kavuşup, kavuşamayacağım belli değil. Bu mermiyi sıkanın tespit edilmesini ve yakalanmasını istiyorum" dedi.

Batman'da 5 Kasım'da ağabeyi ve arkadaşları ile maça gitmek için Bahçelievler Mahallesi 1624'üncü Sokak'taki evinden çıkan Yusuf Emre Özbek, birlikte fotoğraf çektikten hemen sonra yere yığıldı. Çevredekilerin hastaneye götürdüğü Yusuf'un çekilen röntgeninde, başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. 4 gün yoğun bakım, 4 gün de serviste tedavi gören Yusuf'un başındaki mermi için doktorlar, riskli bölgede olduğu gerekçesiyle müdahale etmedi. Yusuf, düzenli olarak kontrol edilen mermi çekirdeğinin, ileride yapılacak tetkiklerle çıkarılması planlanarak taburcu edildi.

'4 GÜN GÖZÜMÜ AÇAMADIM'

1,5 aydır başındaki mermi çekirdeğiyle yaşayan Yusuf Emre Özbek, "Arkadaşlarım ve ağabeyim ile maça gidecektik. Bir anda nereden geldiğini bilmediğim bir kurşun başıma geldi. Orada bayıldım. Gözümü açtığımda arkadaşlarım başıma havlu koymuşlardı, o sırada arabayı getiriyorlardı. Yavaş yavaş arabaya koymaya çalışıyorlardı. Arabaya koyduktan sonra, tekrar orada bayıldım. Ortalarda tekrar gözüm açıldı. Elimi kullanamıyordum. Hastanede 4 gün boyunca gözümü açamadım. Başıma isabet eden kurşun nedeniyle resmen ölümden döndüm. O kurşun, başıma gelmeden önce, maça gidecekken, şimdi ellerimi ve ayaklarımı kullanmakta zorlanıyorum" dedi.

'O GÜNDEN BERİ YÜRÜYEMİYORUM'

Kuzenleri ile arkadaşlarının kendisine destek olduğunu belirten Özbek, "Arkadaşlarım, kuzenlerim bana destek çıkıyor. Beni yalnız bırakmıyorlar. O günden beri zaten yürüyemiyorum. Okula da gidemiyorum. Raporluyum. Her ay rapor alıyorum. Elim zaten hareket etmiyor. Nereden geldiğini bilmediğim bir kurşun neredeyse hayatımı bitiyordu. Şu an ailem ile mücadele ediyoruz. Ayağımı düzeltmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi görüyorum. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Kolum için zor ama inşallah yavaş yavaş düzelecek ama zor yürüyorum. Birilerinin 5-10 saniyelik zevki yüzünden ben de ailem de yıprandık. Şu an tedavi görüyorum ama sağlığıma kavuşup, kavuşamayacağım belli değil. Bu mermiyi sıkanın tespit edilmesini ve yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUM, KÖR BİR KURŞUNUN HEDEFİ OLDU'

Çocuğunun başında mermi ile dolaştığını söyleyen baba Bayram Özbek (48), "O an dışardaydım, telefon geldi. Yusuf'un yere düştüğünü söylediler. Film çekmişler ve 'Başında kurşun var' demişler. O an zaten biz de şok geçirdik. Hastaneye gittiğimde yoğun bakıma almışlardı. Bize göstermiyorlardı. Sağlık durumunun kritik olduğunu, her an, her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Ölebileceğini söylediler. Şu an sağ tarafını hissetmiyor. Bir tarafı zaten çocuğun gitmiş. Fizik tedavi ile artık ne kadar geri döner, o belli değil. Kurşun riskli bir bölgede olduğu için müdahale edemiyorlar. Çocuğum şu an başında mermi ile dolaşıyor. Haftanın 5 günü ayağı ve kolları için onu fizik tedaviye götürüyoruz. İlerleyen zamanlarda bakacaklar. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Benim oğlum nereden geldiği belli olmayan, kör bir kurşunun hedefi oldu. Başkasının çocuğunun başına gelmesin. Maça gidecekken şu an çocuğum yürüyemiyor. Bir baba için zor bir şey. Böyle gereksiz yere sıkıyorlar. Birinin başına gelebileceğini düşünmüyorlar mı? Kurşun mutlaka bir yere düşecek. Bu kurşun nereye gidecek? O kurşun bir yere inecek ama nereye? ya bir çocuğun ya da bir hayvanın başına gelecek. Bu duyarsız insanla, onu düşünmüyor" dedi.

'ALLAH KARDEŞİMİ BİZE BAĞIŞLADI'

Ağabeyi Muhammed Özbek (21) ise "Arkadaşlar ve kardeşim ile maça gitmek için toplanmıştık. Toplandığımız vakit kardeşim birden yere yığıldı. Yere yığıldığını gördüğümüz vakit, başından kan akıyordu. Hemen tampon yaptık, etraftakiler ile arabaya atıp, hastaneye getirdik. Hastaneye gittiğimizde yorgun mermi isabet ettiğini öğrendik. Bir telaşa kapılıp, korku içine girdik. Çok şükür, Allah kardeşimi bize bağışladı. Kritik bir yerde olduğu için şu an çekirdeği çıkartamıyorlarmış. Çıkardıkları zaman belki daha fazla hasar verebilir. Ondan dolayı şu an elleyemiyorlar. Rastgele havaya sıkılan bir kurşunun bedeli, çok ağır olabiliyor. Bunun önüne geçilmesini yetkililerden istiyoruz" diye konuştu.