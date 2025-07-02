Batman\'da Mahsur Kalan Karga Kurtarıldı

Batman'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi.
Söz konusu binaya gelen itfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtardı.
Ekipler, kargayı doğaya saldı.
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