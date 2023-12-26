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Batman'da Meslek Liseliler Belediye Atölyelerinde Staj Yapıyor - Son Dakika
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Batman'da Meslek Liseliler Belediye Atölyelerinde Staj Yapıyor

Batman'da meslek liselerinin son sınıfında okuyan bir grup genç, belediyenin atölyelerinde staj yaparak mesleği ustalarından öğreniyor. Gençler, araç tamiri, kaporta tamiri, araç boyama gibi alanlarda çıraklık yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de mesleğin inceliklerini sahada öğrenme imkanı buluyor. Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mücahit Kartal, stajyer öğrencilerin müdürlük bünyesindeki atölyelerde tecrübeli ustalarla birlikte çalışarak geleceğe hazırlandığını belirtti. Öğrenciler ise staj eğitimiyle ileride kendi tamir atölyelerini açmayı hedefliyor.

Batman\'da Meslek Liseliler Belediye Atölyelerinde Staj Yapıyor
26.12.2023 - 11:45,
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Batman'da meslek liselerinin son sınıfında okuyan bir grup genç, belediyenin atölyelerinde staj yaparak mesleği ustalarından öğreniyor.

Kentte farklı meslek liselerinde okuyan 12'nci sınıf öğrencisi 13 genç haftanın iki günü okulda teorik eğitim görüyor, 3 günü ise Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde işin ustalarıyla arızalanan araçların tamirini yapıyor.

Tecrübeli ustalara kaporta tamiri, araç boyama lastik değişimi ve onarımı, araç yağlama gibi alanlarda çıraklık yapan öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de mesleğin inceliklerini sahada öğrenme imkanı buluyor.

Otomobil, otobüs ve iş makinesi gibi farklı türden araçların tamirini öğrenen gençler, atölyelerde iş yaşamına hazırlanıyor.

"Usta çırak ilişkisi içinde işlerini yapıyorlar"

Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mücahit Kartal, AA muhabirine, belediye bünyesinde bulunan 348 aracın bakım ve onarım işlerini yaptıklarını söyledi.

Eğitim öğretim yılı içerisinde stajyer öğrenci kabul ettiklerini belirten Kartal, şartları uyan öğrencilerin belediye bünyesinde staj yaptığını, mesleğin inceliklerini öğrendiğini ifade etti.

Meslek liselerinde eğitim gören 13 öğrencinin 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde atölyelerinde staj yaptığını dile getiren Kartal, "Öğrencilerimizi müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kaporta, iş makinesi, binek araçlar, otobüsler olmak üzere farklı birimlerde görevlendirdik. Stajyerlerimizi buradaki ustalarımızla geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Kartal, müdürlükleri bünyesindeki atölyelerin dışarıdaki oto sanayi sitelerinden hiçbir farkı olmadığını belirtti.

Bünyelerinde görev yapan ustaların hepsinin daha önce sanayi sitelerinde çalıştığını ve tecrübeli olduğunu anlatan Kartal, ustaların stajyer öğrencilerle bire bir ilgilenerek onlara mesleği en iyi şekilde öğrettiğini söyledi.

9 ay süren staj ile onları donanımlı hale getirdiklerini belirten Kartal, "Amacımız iyi bir stajla eğitimlerini tamamladıktan sonra kendilerine bir iş yeri açabilecek veya iyi bir iş yerinde çalışabilecek deneyim ve tecrübeyi kazanmalarını sağlamak. Stajyer öğrencilerimiz usta çırak ilişkisi içerisinde işlerini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefim iyi bir staj eğitimiyle işi öğrenip tamir atölyesi açmak"

Staj yapan öğrencilerden Berzan Esin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde staj yapma imkanı bulduğunu belirterek, burada ustalardan öğrendikleri bilgileri uygulama imkanına kavuştuklarını söyledi.

Eğitimin saat 08.00'de başladığını, 17.00'ye kadar sürdüğünü ifade eden Esin, "Gelecekte bu işi yapmak istiyorum. Ustalarımız bu işi severek yapıyorlar, bize de işi sevdiriyorlar. Hedefim ileride tamir atölyesi açmak." diye konuştu.

Yunus Tunç da staj eğitiminde bir araçta anahtardan motora kadar her bölümle ilgili detaylı bilgi edindiklerini, araç tamirinde de görev aldıklarını belirtti.

Tunç, şunları söyledi:

"Önce dikkatli bir şekilde ustalarımızı izliyoruz ve tamiratın nasıl yapıldığını öğreniyoruz daha sonra uygulamalı şekilde tamir yapıyoruz. Gelecekteki hedefim burada iyi bir staj eğitimi alıp, işi öğrenip tamir atölyesi açmak."

Şamil Akkaya ise farklı atölyelerde eğitim gördüklerini ve her atölyede bilgiler öğrendiklerini kaydetti.

Aletlerin kullanımı, motor tamiri gibi işin her kademesiyle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Akkaya, ustaların çok başarılı olduğunu, onlardan bu işi en iyi şekilde öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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