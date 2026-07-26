Batman\'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı

(BATMAN) - Batman'da yakınlarının mezarlığına ziyarette bulunan kişilere, husumetlileri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Batman Asri Mezarlığı'nda akşam saatlerinde yakınlarının mezarlığına ziyarette bulunan bir grup, aralarında husumet bulunan bir başka grubun silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları incelemede Mehmet Direk, Ercan Direk ve Bekir Direk'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.G. ve M.E ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.