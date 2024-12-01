Batman\'da Minibüste 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da bir minibüste narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Batman'a giriş yapan bir minibüste şüphe üzerine arama yapıldı. 'Mailo' isimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada, araçta 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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