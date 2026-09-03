Batman'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri kent girişinde durdurduğu minibüste yaptığı aramada 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde şüpheli bir minibüs durduruldu.
Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, araçta bir valizin içerisine zulalanmış 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Batman'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?