Batman\'da nevruz etkinliğinde polise taş atan 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı'da İçme Suyu Hattı Açılış Töreni Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı ilçesinde içme suyu hattı açılış töreni düzenledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik-Polatlı içme suyu hattı projesiyle Polatlı ve çevresindeki 1,5 milyon kişinin temiz su ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Yavaş, suyun Yenikent'ten Polatlı'ya ulaştığını ve kent merkezindeki boru hattının tamamlanmasıyla Polatlı suyunun yüzde 100'ünün İvedik suyundan gelmiş olacağını ifade etti. Törende ayrıca mehteran ve semazenler gösterisi, tasavvuf musikisi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okundu.