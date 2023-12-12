 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 1020 öğrenci ve öğretmen, Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Batman\'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
12.12.2023 - 16:58,
Abone Ol

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında 1020 öğrenci ve öğretmen, Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Bir alışveriş merkezindeki sineme salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, 51 okuldan 1020 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Öğrencilere meyve suyu ve patlamış mısır ikram edildi.

Filmiz izleyen öğrencilerden Abdurrezak Hamitoğlu, filmi çok beğendiğini ve anlamlı bulduğunu belirterek, herkese de filmi izlemelerini tavsiye etti.

Muhammed İnanç Şen de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan filmi izledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aybüke Yalçın, Batman, PKK, Etkinlik, Terör, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da öğrenciler 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da öğrenciler "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement