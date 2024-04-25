Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında stantları gezdi, helikoptere bindi - Son Dakika
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Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında stantları gezdi, helikoptere bindi

Batman\'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında stantları gezdi, helikoptere bindi

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 2 bin öğrenci jandarma mesleğini ve kullanılan araç, silah ve teçhizatı tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, jandarma personelinin kullandığı silah, araç ve teçhizatları inceledi ve askeri araçlar ile helikoptere bindi. Etkinlikte yer alan öğrenciler, bu deneyimden dolayı mutlu olduklarını ve eğlendiklerini belirtti.

25.04.2024 17:40
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Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında kurulan stantları gezdi, helikoptere bindi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle jandarma mesleğini ve kullanılan araç, silah ve teçhizatın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında İl Jandarma Komutanlığına gelen yaklaşık 2 bin öğrenci, kurulan stantlarda jandarma personelinin kullandığı silah, araç ve teçhizatları tanıdı, askeri araç ve helikoptere bindi.

3. sınıf öğrencisi Mustafa Serdar Ünal, jandarmanın kullandığı araçlar ve helikoptere bindiğini söyledi.

1. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Toprak da İl Jandarma Komutanlığında helikoptere bindiği için mutlu olduğunu söyleyerek, etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında stantları gezdi, helikoptere bindi - Son Dakika

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