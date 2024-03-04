Batman\'da öğretmenler öğrencilerinin evine misafir oluyor

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Batman'ın Kozluk ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenler öğrencilerinin evine misafir oluyor.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Öğretmenim Misafirim Projesi" kapsamında öğretmenler ilçe merkezi ve köylerde yaşayan öğrencilerinin evlerini ziyaret ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, AA muhabirine, proje kapsamında ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Yapılan ziyaretler sonucunda kurulacak iyi ilişkiyle aile-okul iş birliğini güçlendirmek ve akademik başarıyı arttırmak amacında olduklarını dile getiren Sevim, proje kapsamında ziyaretlerin başladığını belirtti.

Çayhan İlk ve Ortaokulu'na taşımalı eğitim kapsamında gelen Pullu Dere ve Akkuş mezralarındaki göçer aileleri de ziyaret ettiklerini ifade eden Sevim, "Bugün göçer ailemize konuk olduk. Öğrencilerimizin durumlarını görüştük. Verimli bir ziyaret oldu. İlçe merkezi ve kırsaldaki ziyaretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.