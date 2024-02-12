Batman'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni yaralandı - Son Dakika
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Batman'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni yaralandı

Batman\'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni yaralandı

Batman Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmen Aydın K, nöbet sırasında okulda dolaşırken kantinde bulunan öğrenci olmayan Abdullah B'yle tartıştı. Tartışmanın ardından Abdullah B, öğretmeni bıçakla kolundan yaraladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan öğretmen Aydın K, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Abdullah B ise polis tarafından gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

12.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Batman'da okulda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni kolundan yaralandı.

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen Aydın K, nöbeti sırasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B'yi fark etti.

Aydın K. ile okuldan çıkmasını istediği Abdullah B. arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Abdullah B, öğretmeni bıçakla kolundan yaraladı.

İhbar üzerine, okula polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğretmen Aydın K, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Abdullah B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Yahya Kemal Beyatlı, Batman, Aydın, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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