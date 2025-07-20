Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İbrahim T'nin kullandığı 72 BD 872 plakalı otomobil, Batman- Kozluk karayolunun Doluca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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