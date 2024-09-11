Batman\'da Park Halindeki Araçta Yangın

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BATMAN'da site bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 araca sıçradı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

Hasankeyf yolu üzerindeki Engin Yapı Konutları sitesinin bahçesinde park halindeki bir otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki otomobil ile hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.