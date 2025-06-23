Batman\'da Piknik Tüpü Patladı

Batman'da bir evin balkonunda piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamlıtepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından balkonda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ile evde yaşayanların müdahalesiyle söndürülen yangında, balkonda hasar oluştu.