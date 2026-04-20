Batman\'da Sağanak Nedeniyle Yol Çöktü

Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen Güney Çevre Yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Batman Çayı'nda sağanak nedeniyle seviyesi yükselen su, çay üzerindeki Batman Çayı 2 Köprüsü'nün kenar ayaklarının aşınmasına neden oldu.

Bu nedenle Güney Çevre Yolu ile köprü bağlantısının bulunduğu kısımda çökme meydana geldi.

Yol çift taraflı trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolda çalışma başlattı.

Hasar gören yol dron ile görüntülendi.