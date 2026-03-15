Batman'da Sel Yol Kapattı

Kentte etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Batman-Diyarbakır Karayolu'nun Diktepe köyü mevkisinde oluşan sel nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Bu sırada bazı sürücüler alternatif olarak Güney Çevre Yolu'nu kullandı. Sel nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,