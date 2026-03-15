Batman'da Sel Yol Kapattı
Batman'da Sel Yol Kapattı

15.03.2026 21:44
Batman-Diyarbakır Karayolu'nda sel nedeni ile ulaşım bir süre durdu, sürücüler alternatif yolları kullandı.

BATMAN'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen sel, Batman- Diyarbakır Karayolu'nun Diktepe köyü mevkiinde yolu bir süre ulaşıma kapattı.

Kentte etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Batman-Diyarbakır Karayolu'nun Diktepe köyü mevkisinde oluşan sel nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Bu sırada bazı sürücüler alternatif olarak Güney Çevre Yolu'nu kullandı. Sel nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da Sel Yol Kapattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Batman'da Sel Yol Kapattı - Son Dakika
