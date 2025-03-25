Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 tutuklama

Batman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 17 Mart'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan R.A, F.A. ile A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pazaryeri Mahallesi'nde 17 Mart'ta iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu seken saçmalar bu sırada olay yerinde bulunan Yakup Y'ye (26) isabet etmişti. Ağır yaralanan Yakup Y. kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.