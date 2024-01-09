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Batman'da Şüphelilerin Rögar Kapağı Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Batman'da Şüphelilerin Rögar Kapağı Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman'ın Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 şüpheli çekçek ile yoldaki rögar kapağını çalarak kaçtı. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

09.01.2024 - 13:35,
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BATMAN'da 2 şüphelinin çekçek ile yoldaki rögar kapağını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Atık toplamak için kullanılan çekçek ile sokağa giren 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra yoldaki rögar kapağını sökerek çıkardı. Şüpheliler, bir süre sonra çekçeke yükledikleri rögar kapağıyla uzaklaştı. Hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Batman\'da Şüphelilerin Rögar Kapağı Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kaynak: DHA
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Çamlıca, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Şüphelilerin Rögar Kapağı Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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