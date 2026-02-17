Batman'da Terk edilmiş Araç Olayında 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Batman'da Terk edilmiş Araç Olayında 1 Şüpheli Yakalandı

17.02.2026 15:04
Batman'da terk edilmiş hasarlı araçla ilgili bir kişi yakalandı, iki kişi aranıyor.

Batman'da bir aracın terk edilmiş ve hasarlı halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İrmi Mahallesi'nde dün saat 08.15 sıralarında bir aracın camlarının kırık ve terk edilmiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptığı incelemede aracın sağ ön tarafından kazalı olduğunu, sağ ön kapısında mermi izlerinin bulunduğunu, camlarının kırıldığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede de 12 boş kovan bulundu.

Ekipler olaya ilişkin Karayün köyündeki Ü.Y, H.D, İ.Y. ve İ.K'nin bilgisine başvurdu.

Yapılan araştırmalar neticesinde F. Ö, T.S. ve H.D'nin birlikte alkol aldıkları, aralarında geçen tartışma sonrası F.Ö'nün kaza yaptığı ve aracını terk ederek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

F.Ö'nün tartıştığı T.S. ve H.D'nin ise kurşunlayarak ve taş atarak araca zarar verdikleri tespit edildi.

Ekiplerce H.D. yakalandı, olaya karışan T.S. ve F.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
