Batman\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
H.Ö. (19) yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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