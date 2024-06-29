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Batman'da trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafo patlaması, tarım arazisinde yangına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar Mahallesinde tarla kenarındaki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki otluk alana sıçradığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Kozluk Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.