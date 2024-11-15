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Batman'da Tünel Kazası Tatbikatı

Batman\'da Tünel Kazası Tatbikatı

Hasankeyf Tüneli'nde, 50 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı, acil müdahale simüle edildi.

15.11.2024 12:49
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BATMAN'da, 638 metre uzunluğundaki çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde, 50 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı.

8 Kasım 2022 tarihinde açılan Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri ve diğer yerleşim birimleriyle ulaşımı kolaylaştıran 638 metre uzunluğundaki çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde, birçok kurumdan yaklaşık 50 teknik personelin katılımıyla tünel içi kaza tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gercüş yönüne giden 2 aracın Hasankeyf Tüneli'nde kaza yaptığı, 2 kişinin araçlarda sıkıştığı ve tünelin ulaşıma kapandığı ihbarı alındı. İhbar üzerine jandarma, AFAD, itfaiye, Karayolları, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Tatbikatta yaralılar, hayat kurtaran müdahaleler yapılarak kurtarıldı. Tünel, araçların kaldırılmasıyla trafiğe yeniden açıldı. Ekipler, sahadaki kabiliyetlerini test etme fırsatı da buldu.

'112 HATTIMIZI BOŞUNA İŞGAL ETMEYİNİZ'

Tatbikatın ardından Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Hasankeyf Tüneli'nde, Gercüş istikametinde tünelimizin içerisinde 2 aracın karıştığı bir trafik kazası olayına müdahale de bulunduk. UMKE'miz, itfaiyemiz, jandarmamız, ambulanslarımız ile birlikte olay yerine en hızlı ve en aktif şekilde gelip, gerekli müdahaleleri yaptık. Temennimiz bu tip kazaların olmaması yönünde ama hayatın bir gerçeği var. Bu kazalar her an, her zaman karşımıza çıkabilecek durumda. Buradaki amacımız, olası bir kazada en hızlı nasıl bir şekilde müdahale edilebilir, bunun bir yansımasını bugün burada gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 105 milyon çağrı gelmiş durumda. Bunların yaklaşık olarak 36 milyonuna müdahale edilmiş. Yani yaklaşık olarak 3'te 1'i asıllı iddialar. Batman özeline geldiğimizde ise 2024 Ekim ayında toplamda 739 bin ihbarda bulunulmuş ve bunların 114 bini asıllı ihbarlar. Ne olursunuz, 112 hattımızı boşuna işgal etmeyiniz Bunun karşılığında 1980 lira bir idari para cezasıyla da karşılaşacağınızı da unutmayınız. Toplamda yaklaşık olarak 50 personelle olaya müdahalede bulunduk ve bunun bir provasını burada gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kaynak: DHA

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