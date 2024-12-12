Batman\'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

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BATMAN'da, üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 134 gram bonzai ve 0,20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,