Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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BATMAN'da, polis ekiplerinin takip sonucu durdurarak arama yaptığı otomobilde 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kente uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir otomobil, takip sonrası durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 55 gram skunk ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN,