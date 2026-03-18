BATMAN'da kaldığı otel odasında yapılan aramada çöp kutusuna gizlenmiş 514 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yabancı uyruklu bir şüphelinin kaldığı otel odasında arama yapıldı. Aramada, çöp kutusuna gizlenmiş 514 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
