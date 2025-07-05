Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 175 gram kokain buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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