Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
07.06.2026 12:16
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Kozluk ve Sason'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 3,776 kök kenevir ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2-4 Haziran'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, Kozluk'ta M.Y. evinde, Sason'da da F.E, Diyarbakır Lice ilçesinden getirdiği kenevir fidanlarını toprağa dikerken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda, 3 bin 776 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Batman, Kozluk, Güncel, Yaşam, Sason, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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